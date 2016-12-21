МВД России назвало неправомерными действия журналистов программы «Ревизорро», выходящей на телеканале «Пятница». Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС. В министерстве считают, что сотрудники программы не имеют права заниматься проверкой ресторанов, так как этим занимается Роспотребнадзор.

«Согласно пункту 1 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 июня 2004 года, функцию по организации и осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор», — заявили в МВД.

Права журналиста, которые предусмотрены в 47 статье закона «О средствах массовой информации», не предполагают существование у сотрудников СМИ «прерогатив, свойственных государственным органам (в частности, применение мер принуждения), то есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной».

В МВД также сослались на правила оказания услуг общественного питания от 15 августа 1997 года, которые не предусматривают возможности самостоятельно заходить в помещения исполнителя с ограниченным доступом посетителям или журналистам.

«В этой связи обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что закон о СМИ (статья 58) предусматривает ответственность как за ущемление свободы массовой информации, так и за злоупотребление этой свободой (статьи 4 и 59)», — заключили в министерстве.



12 декабря стало известно, что телеканал «Пятница», входящий в холдинг «Газпром-медиа», подал иск о защите деловой репутации против 20 пользователей Facebook, раскритиковавших программу «Ревизорро» с Еленой Летучей, в частности — выпуск о проверке московского ресторана «Одесса-мама». Суд не стал принимать этот иск.

15 декабря газета «Ведомости» рассказала о планах компании ведущей программы Елены Летучей «ЛЛ групп» открыть в Москве сеть городских кафе, которые будут назваться «Чисто кафе».