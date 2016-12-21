Ответственность за убийство российского посла взяла на себя «Джейш аль-Фатх» — коалиция боевых фракций, которые противостоят правительству Сирии в гражданской войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Ас-Сумария».

Ранее сообщалось, что в ходе расследования задержаны 13 человек, в том числе мать, отец, сестра и другие родственники убийцы дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.

Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.