Студия Blizzard отказалась от перевода комикса по мотивам многопользовательского шутера Overwatch на русский язык и его распространения на территории России из-за особенностей местного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

О каких именно нормах идет речь, представители студии не уточнили. По версии онлайн-издания Meduza, скорее всего, имеется в виду закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Из английской версии комикса под названием Reflections следует, что в нем рассказывается о героине игры Трейсер, которая бегает по Лондону в поисках подарка для своей девушки. В одной из сцен они целуются. При этом русскоязычный сайт Overwatch рассчитан на аудиторию 12+.