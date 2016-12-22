Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил цитатой из Конституции на вопрос о законности участия оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в президентских выборах 2018 года. Об этом сообщает «Дождь».

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться в президента», — заявил Песков.

В среду, 21 декабря в законности участия Навального в выборах 2018 года усомнился спикер Госдумы Вячеслав Володин. «А он-то (Навальный — прим. ред.) почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» — сказал Володин.

В ноябре 2016 года после отмены Верховным судом России приговора по делу «Кировлеса» Навальный получил право участвовать в выборах. Дело направили на повторное рассмотрение кировским судом.

13 декабря Навальный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. В своей предвыборной программе политик предлагает освободить предпринимателей с небольшим доходом от налогов и отчетности, установить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей и поднять минимальные пенсии выше прожиточного минимума. Также Навальный заявил о необходимости удвоить расходы на здравоохранение, чтобы обеспечить современный уровень медицинских услуг.