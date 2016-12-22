Жители России назвали главными событиями года рост цен и избрание Дональда Трампа президентом США. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела российская негосударственная исследовательская организация «Левада-центр».

Событие Процент опрошенных россиян, назвавших событие самым важным в году

Рост цен / обесценивание денег 30 %

Избрание Д. Трампа президентом США 28 %

Отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала 23 %

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 23 %

Вооруженный конфликт в Сирии 22 %

Гибель детей на озере в Карелии 20 %

Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки 18 %

Празднование 9 Мая / праздничный парад / шествие «Бессмертного полка» 17 %

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию России 15 %

Вооруженные столкновения в Донбассе 15 %

«Левада» уточняет, что опрос провели до убийства посла России в Турции, наезда грузовика на ярмарку в Берлине и массового отравления в Иркутске.

Менее важными россияне посчитали восстановление отношений с Турцией (13 %), крушение самолета в Ростове-на-Дону (12 %), замену индексаций пенсий одновременной выплатой 5 тысяч рублей (10 %), теракты в Бельгии, Брюсселе и Ницце (7 %). Последнее место в рейтинге заняла публикация о панамских офшорах. Этот вариант выбрали 1 % респондентов.

Затруднились ответить 11 % респондентов, еще 2 % назвали другой вариант ответа.

Опрос проводился среди 1 600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.