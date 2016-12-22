Самые важные события 2016 года
Жители России назвали главными событиями года рост цен и избрание Дональда Трампа президентом США. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела российская негосударственная исследовательская организация «Левада-центр».
Событие
Процент опрошенных россиян, назвавших событие самым важным в году
Рост цен / обесценивание денег
30 %
Избрание Д. Трампа президентом США
28 %
Отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала
23 %
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
23 %
Вооруженный конфликт в Сирии
22 %
Гибель детей на озере в Карелии
20 %
Арест министра экономического развития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки
18 %
Празднование 9 Мая / праздничный парад / шествие «Бессмертного полка»
17 %
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию России
15 %
Вооруженные столкновения в Донбассе
15 %
«Левада» уточняет, что опрос провели до убийства посла России в Турции, наезда грузовика на ярмарку в Берлине и массового отравления в Иркутске.
Менее важными россияне посчитали восстановление отношений с Турцией (13 %), крушение самолета в Ростове-на-Дону (12 %), замену индексаций пенсий одновременной выплатой 5 тысяч рублей (10 %), теракты в Бельгии, Брюсселе и Ницце (7 %). Последнее место в рейтинге заняла публикация о панамских офшорах. Этот вариант выбрали 1 % респондентов.
Затруднились ответить 11 % респондентов, еще 2 % назвали другой вариант ответа.
Опрос проводился среди 1 600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.
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