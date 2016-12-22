Обновлено: добавлена информация о том, что СК возбудил дело в отношении «Адамас».

Правоохранительные органы проводят обыски на московском ювелирном заводе «Адамас». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции столицы.

«В настоящее время на заводе „Адамас“ на северо-востоке столицы проводятся следственные действия», — говорится в сообщении. По его словам, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о неуплате налогов.

UPD (14:26): Следственный комитет возбудил дело в отношении ювелирного завода «Адамас», передает «Коммерсантъ». Дело возбуждено из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 5 миллиардов рублей.