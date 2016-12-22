Названа предварительная причина взрыва газа в переходе на станции метро «Коломенская». Ее озвучил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном.

Он также добавил, что количество пострадавших в результате взрыва увеличилось до семи человек. Ранее была подтверждена информация только о шести потерпевших. «По уточненным данным, пострадавших семь, четверо госпитализированы», — заявил собеседник издания.

В 09:20 в подуличном переходе южного вестибюля станции метро «Коломенская» произошел взрыв. Причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона при производстве ремонтных работ строительной организацией ООО «Рост-Е». Возникший в результате газового хлопка пожар потушили в течение 20 минут.