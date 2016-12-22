«Валокордин» и настойка боярышника будут продаваться в аптечной сети по рецепту врача. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Хлопонин, передает «Интерфакс».

«Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей по так называемым рецептам», — сказал Хлопонин.

Для примера он привел «Валокордин»: для улучшения самочувствия человеку требуется не более 40 капель, а в маленьком пузырьке препарата содержится 4 000 капель. «Зачем это продавать в таре, которая 500 миллиграмов или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», — заявил вице-премьер.

Что касается «Боярышника», то по мнению Хлопонина, настойка должна продаваться в аптеках по рецептам. «А не так, как сейчас продается, даже в автоматах», — заявил Хлопонин. Он уточнил, что автоматы, где можно было купить настойку, будут ликвидированы.

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