Московский окружной военный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам колонии бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову), которую признали виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд счел достоверными признательные показания Ивановой, полученные в ходе предварительного следствия. Показания были получены следователем с соблюдением закона, она была предупреждена о том, что впоследствии показания могут быть использованы в качестве доказательства в суде», — заявил судья Александр Абабков.

Он посчитал противоречивым и непоследовательным заявление Карауловой о том, что свои показания она давала под давлением. Во время прений сторон прокурор Михаил Резниченко просил приговорить девушку к пяти годам лишения свободы из-за повышенной опасности вменяемого ей преступления, так как, по мнению следствия, девушка собиралась стать снайпером или смертницей.

Защита Карауловой просила оправдать подсудимую. По мнению адвокатов, представленные обвинением и свидетелями доказательства не подтверждают намерения девушки присоединиться к ИГ.

Варвару Караулову (позже она взяла имя Александра Иванова) задержали в 2015 году в Турции, откуда она вместе с группой россиян собиралась попасть в Сирию. Девушку вернули в Москву, где она, по версии следователей, продолжила общение с «вербовщиком» организации, а позже была задержана.

28 октября 2015 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал Караулову. С тех пор она находилась под стражей. На выступлении в зале суда с последним словом 21 декабря 2016 года Караулова объяснила, что общалась с «вербовщиком» из-за того, что любила его. Она добавила, что признает свою ошибку и намерена искупить вину.