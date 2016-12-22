Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего главу Роспечати Бориса Миронова к штрафу в размере 100 тысяч рублей за призывы к экстремизму, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать Миронова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 УК РФ („Призывы к осуществлению экстремистской деятельности“), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — заявил судья.

Сторона обвинения требовала оштрафовать Миронова на 150 тысяч рублей. Экс-глава Роспечати отказывался признавать свою вину.

Управление ФСБ по Москве и Московской области предъявило Миронову обвинения в октябре 2015 года. В материалах дела фигурировали книги Миронова — «Русские. Последний рубеж» и «Битва с игом иудейским». Замоскворецкий районный суд признал их экстремистскими в 2014 году. В федеральном списке экстремистских материалов находятся шесть книг Миронова, которые вышли в издательстве «Алгоритм», а также несколько публицистических статей.

В Новосибирске в феврале 2008 года суд признал бывшего чиновника виновным в разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний. Миронов был освобожден от ответственности по этому делу из-за истечения срока давности.

Миронов возглавлял Роспечать с декабря 1993-го по сентябрь 1994 года.