В Мосгордуму внесли законопроект, в котором предлагается приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам и регулировать их соответствующим законом. Карточка законопроекта размещена на сайте Мосгордумы.

Законопроект подготовила комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. По действующему законодательству, депутаты не должны согласовывать встречи с избирателями с городскими властями.

Предложение вызвало недовольство некоторых московских политиков, пишет газета «Ведомости». Так, руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что в случае принятия такого закона его партия намерена обжаловать его в Конституционном суде, поскольку он, по мнению коммунистов, нарушает Конституцию.