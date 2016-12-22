На слушаниях по правилам застройки Москвы начались беспорядки
На публичных слушаниях в юго-западном округе Москвы по правилам землепользования и застройки начались беспорядки. Об этом сообщает депутат районного совета Зюзино Константин Янкаускас в своем Facebook.
Кроме того, активист Ярослав Никитенко опубликовал несколько видео с мероприятия в северо-западном округе, где произошла давка и людей не пропускали в зал.
Ранее в интернете появилось сообщение, что московские власти дали объявление о наборе массовски, которая за 500 рублей будет перекрикивать выступающих жителей и гражданских активистов.
В Москве подобный документ утверждается впервые. Он устанавливает параметры допустимой застройки для конкретных земельных участков. Для каждого участка оговариваются виды строительства и его площадь.
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