Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» по факту взрыва газа в подземном переходе у входа на станцию метро «Коломенская» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте столичного управления ведомства.

По версии следствия, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона на стройке, что привело к воспламенению. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил ведения строительных работ, и проводят необходимые экспертизы.

Проведением ремонтных работ в подземном переходе занималась компания «Рост-Е». Она временно отстранена от выполнения заказа.

Утром в четверг, 22 декабря, в подуличном переходе южного вестибюля станции метро «Коломенская» произошел взрыв. Возникший в результате газового хлопка пожар потушили в течение 20 минут. На работе подземки инцидент не сказался.

В результате происшествия пострадали семь человек. Четверых госпитализировали. По некоторым данным, все пострадавшие — рабочие компании «Рост-Е».