Россия отказалась от проведения международных соревнований по биатлону в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Это решение повлечет за собой перенос чемпионата мира среди юниоров и этапа Кубка мира из страны. Первый должен был пройти с 22 февраля по 2 марта 2017 года в Острове в Псковской области, а второй был запланирован на 7–12 марта в Тюмени.

Одновременно с этим стало известно, что союз начал расследование против 29 отечественных биатлонистов, упомянутых в докладе Всемирного антидопингового агентства о махинациях в российском спорте. Двух спортсменов, которыми уже занимается Международный олимпийский комитет, отстранили от международных соревнований. Их имена не раскрываются. Также расследование затронет Союз биатлонистов России.

7 декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции против России из-за допингового скандала на неопределенный срок. Тогда сообщалось, что это может привести к проблемам с проведением международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.

13 декабря эти опасения подтвердились: Россию оставили без чемпионата мира по бобслею и скелетону. Он должен был состояться в феврале 2017 года в Сочи.