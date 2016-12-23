Россия отказалась от проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта.

Завершающий этап соревнований должен был состояться с 16-го по 19 марта 2017 года в Тюмени. О новом месте проведения состязаний объявят позднее.

Одновременно с этим стало известно, что международная ассоциация временно отстранила от соревнований шесть членов российской сборной по лыжным гонкам. Это решение связано с расследованием допингового скандала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

7 декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции против России из-за допингового скандала на неопределенный срок. Тогда сообщалось, что это может привести к проблемам с проведением международных соревнований по зимним видам спорта на территории страны.

Эти опасения подтвердились. Россию уже оставили без чемпионата мира по бобслею и скелетону. Также страна отказалась от проведения чемпионата мира среди юниоров и этапа Кубка мира по биатлону. Кроме того, было принято решение о переносе финала Кубка мира среди конькобежцев.