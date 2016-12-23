Правоохранительные органы задержали пикетчицу Гаянэ Амрахову и фотографа Александра Бохонова рядом с Центром международной торговли в Москве, где проходит ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Своим плакатом онкобольная активистка хотела привлечь внимание к собственным жилищным проблемам. По ее словам, при задержании сотрудники Федеральной службы охраны и полицейские ей угрожали.

Сейчас пикетчица и фотограф находятся в ОВД «Пресненский».

В пятницу, 23 декабря, Владимир Путин провел свою 12-ю большую пресс-конференцию на посту президента России. Изначально встреча с журналистами должна была состояться в четверг, 22 декабря, однако ее перенесли из-за прощания с убитым в Анкаре послом Андреем Крыловым.