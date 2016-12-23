Студенты театроведческого факультета ГИТИСа провели публичную акцию протеста против решения о слиянии их факультета с продюсерским. Одновременно стало известно, что декана театроведческого факультета Наталью Пивоварову увольняют за призывы к бунту. Об этом сообщается в группе Cultrigger в Facebook.

На акции протеста студенты устроили перформанс в связи с решением руководства вуза о слиянии театроведческого факультета с продюсерским. На странице группы выложено видео с мероприятия.

Пока все смотрят в который раз один и тот же перформанс на большую аудиторию, в центре Москвы молодые люди доказывают свое право на обучение и проявляют свое достоинство. Студсовет театроведческого факультета совместно со студентами режиссерского факультета ГИТИСа показал перформанс, посвящённый правам студентов. Перформанс был прерван руководством ГИТИСа, была вызвана полиция UPD/ вызов был, приезжал формальный наряд местных, прошелся. не нашли возмутителей спокойствия. UPD/UPD/ Полиция уехала. Ректор дает интервью ТВЦ в 23 аудитории. UPD/III -Ректор объявил, что увольняет декана театроведческого факультета Наталью Сергеевну Пивоварову за призывы к бунту. Н.С. Пивоварова лежит после аварии в больнице, все, что происходило в последнее время, было без согласования с ней как деканом факультета. Опубликовано Culttrigger 23 декабря 2016 г.

Отмечается, что перформанс прервали сотрудники вуза. На место приехала полиция.

Ранее студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа пожаловались на решение объединить факультеты министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. В ответ на это ректор заявил, что недовольные просто «не думают об истоках решения и не вникают в его аргументы». Он также добавил, что педагоги согласны с идеей объединения факультетов, а у студентов, в принципе, нет права на обсуждение подобных решений. Устав ГИТИСа говорит об обратном.