Декана театроведческого факультета ГИТИСа увольняют за призывы к бунту
Студенты театроведческого факультета ГИТИСа провели публичную акцию протеста против решения о слиянии их факультета с продюсерским. Одновременно стало известно, что декана театроведческого факультета Наталью Пивоварову увольняют за призывы к бунту. Об этом сообщается в группе Cultrigger в Facebook.
На акции протеста студенты устроили перформанс в связи с решением руководства вуза о слиянии театроведческого факультета с продюсерским. На странице группы выложено видео с мероприятия.
Отмечается, что перформанс прервали сотрудники вуза. На место приехала полиция.
Ранее студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа пожаловались на решение объединить факультеты министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. В ответ на это ректор заявил, что недовольные просто «не думают об истоках решения и не вникают в его аргументы». Он также добавил, что педагоги согласны с идеей объединения факультетов, а у студентов, в принципе, нет права на обсуждение подобных решений. Устав ГИТИСа говорит об обратном.
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