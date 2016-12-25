Обновлено: уточняется информация о количестве погибших

Обновлено: опубликован список погибших



В Черном море упал самолет министерства обороны, на борту которого находились артисты хора имени Александрова и представители российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Ту-154 летел из Сочи в сирийскую Латакию. Лайнер упал вскоре после вылета. По предварительным данным, на борту находился 91 человек.

Обломки самолета найдены в 1,5 километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали в МЧС.

На борту Ту-154 находились журналисты телеканала «Звезда» и «Первого канала». По словам источника РЕН ТВ, этим рейсом также летела Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Другие источники эту информацию не подтверждают.

Следственный комитет России возбудил дело возбужден по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним».

UPD (10:03): По уточненным данным, на борту упавшего самолета находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. 68 человек — это артисты хора имени Александрова. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

В ближайшее время на сайте ведомства должен появиться список погибших. Первые тела уже найдены, передает «Интерфакс».

UPD (10:03): Министерство обороны опубликовало список находившихся на борту.



В нем 84 человека, включая Елизавету Глинку (Доктора Лизу). Ранее утверждалось, что Глинка могла следовать на этом самолете только до Сочи, а затем решила не лететь в Сирию.

На борту находились 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь военных, двое гражданских, девять сотрудников СМИ и восемь членов экипажа. Всего в списке 92 человека.