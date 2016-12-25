Утром в воскресенье, 25 декабря, через две минуты после вылета из Сочи в сторону Сирии с радаров пропал самолет Ту-154 российского министерства обороны. Он разбился над акваторией Черного моря. На борту самолета находилось 92 человека, включая журналистов каналов «Звезда», НТВ и «Первого канала», ансамбль песни и пляски имени Александрова, а также филантропа и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза. Выживших в результате инцидента, согласно предварительным данным, нет. The Village собрал реакцию друзей и коллег Глинки на происшествие, а также воспоминания о ней.

Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека, включая журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» в качестве поздравления военнослужащих с новогодними праздниками.

Заведено уголовное дело.

На месте работают сотрудники министерства обороны и МЧС. Найдены тела нескольких погибших. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.

