В понедельник, 26 декабря, в Москве из-за общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем отменили развлекательную анимационную программу фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«Театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы в этот день проходить не будут. А перед спектаклями во всех московских театрах сегодня объявят минуту молчания», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 25 декабря заместитель главы столичного департамента культуры Владимир Филиппов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что ведомство рекомендовало культурным учреждениям города отказаться от развлекательных мероприятий.

«Дали рекомендации всем учреждением культуры максимально скорректировать свою программу. Завтра с утра будут вывешены траурные флаги. Каждый руководитель учреждения, конечно, принимает решение максимально сократить развлекательные программы», — сказал Филиппов.

При этом детские новогодние елки в Москве отменять не стали. «Детские новогодние елки сегодня мы не отменяем», — заявили информагентству «Москва» в департаменте культуры.

Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, ансамбль песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого. Артисты должны были выступить с концертом на авиабазе Хмеймим в качестве поздравления военнослужащих с новогодними праздниками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий причин трагедии рассматриваются техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По словам министра транспорта Максима Соколова, версию о теракте на борту Ту-154 пока не исключают, но и не будут учитывать как основную.

На месте крушения самолета работают сотрудники министерства обороны и МЧС. Найдены тела нескольких погибших. Их доставляют в Москву.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.