Роспотребнадзор распорядился на месяц запретить продажу «спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 % от объема готовой продукции». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, под это определение попадает настойка боярышника.

Главный государственный санитарный врач Анна Попова приняла постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» в рамках исполнения поручения главы правительства России Дмитрия Медведева, отмечается в сообщении.

«В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)», — также сказано на сайте ведомства.

Постановление зарегистрировал Минюст, оно вступило в силу в день его публикации, то есть в понедельник, 26 декабря. Текст постановления размещен на сайте Роспотребнадзора.

21 декабря президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и распространения пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с долей этилового спирта больше 25 %.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». Отравление вызвали метиловый спирт и антифриз, которые нашли в изъятых полицией почти 2 тысячах бутылок концентрата. Количество погибших превысило 70 человек. Пострадали, по последним данным, 117 человек.