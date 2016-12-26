Бывший главный врач московской больницы № 62 Анатолий Махсон попросил Федеральную службу безопасности проверить траты департамента здравоохранения города на медицинские препараты. Копией заявления располагает издание Republic.

Махсон оценил переплату ведомства за медикаменты в 2015 году в 217 миллионов рублей. Отмечается, что цифра была получена на основании цен при закупке департамента и 62-й больницы. Махсон потребовал привлечь ответственных к уголовной ответственности. Он передал заявление и считает, что решение о заведении уголовного дела примут к концу недели.

В документе приводятся сравнительные данные по закупке нескольких препаратов. Из заявления следует, что больница покупала препарат «Новотокс» по 2,9 тысячи рублей за единицу, а Депздрав — за 25,4 тысячи рублей.

«Завышение закупочных цен привело к дефициту противоопухолевых препаратов, отпускаемых по льготным рецептам в аптечных пунктах города, и, как следствие, приведет к увеличению смертности от онкологических заболеваний», — говорит в документе Махсон.

Он утверждает, что докладывал об этом вице-мэру Москвы по вопросам социального развития Леониду Печатникову, однако «вместо адекватной реакции по инициативе Печатникова принято распоряжение правительства Москвы о переводе МГОБ № 62 из автономного учреждения здравоохранения в бюджетное», что, по словам бывшего главного врача, лишит больницу возможности закупать лекарства самостоятельно.

8 декабря издание Vademecum опубликовало интервью с Махсоном, в котором он обвинил департамент здравоохранения Москвы в завышении цен при закупке медикаментов. В ответ Печатников объяснил разницу в ценах при закупке больницей и департаментом тем, что медицинское учреждение приобретает препараты с истекающим сроком годности, а ведомство должно выставлять при закупке максимальную цену, которая зарегистрирована Минздравом из-за директивного письма Минэкономразвития.

26 декабря департамент здравоохранения разорвал контракт с Махсоном. Приказ о расторжении договора Печатников подписал 2 декабря.

Представитель Минэкономразвития заявил Republic, что ведомство «не уполномочено устанавливать порядки расчетов начальных цен контрактов» и что «ответственность за установление цены лежит на заказчике».