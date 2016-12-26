В аэропорту Жуковский отменили рейс YC791 компании «Ямал», который должен был вылететь в Худжанд в 11:30 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя генерального директора аэропорта Евгения Солодилина, рейс отменили из-за отсутствия согласования рейса со стороны Таджикистана.

«Рейс действительно отменен в связи с несогласованием таджикской стороной полетов авиакомпании „Ямал“ в Таджикистан», — заявил Солодилин.

Он добавил, что из Москвы не смогли вылететь 100 человек, направлявшихся в Худжанд, и 87 человек, летевших в Душанбе. В «Ямале» ТАСС заявили, что отмененный рейс объединили со следующим, который назначен на 28 декабря.

«Мы не отменили данный рейс, а пока вылет в Худжанд перенесли на среду — 28 декабря, таким образом объединив два рейса, так как проданы были не все билеты. Некоторые пассажиры решили поменять билеты на Киргизию и улететь в Бишкек», — заявил изданию коммерческий директор авиакомпании Андрей Дубров.

Разрешение авиакомпанией получено не было.

Последние несколько месяцев между авиационными властями Таджикистана и России продолжается конфликт. Росавиация требует выдачу допуска авиакомпании «Ямал» на полеты из Жуковского в Душанбе и Ходжент, таджикская сторона настаивает на пересмотре соглашений. Правительство считает, что полеты должны осуществляться на «паритетной основе».

«Ямал» планировал начать перелеты 20 декабря. Первый рейс не состоялся из-за отсутствия разрешения. Пассажиров, которые купили билеты на этот рейс, разместили в гостиницах.