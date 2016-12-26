Начальника одного из управлений «Роснефти» и бывшего главу секретарита Игоря Сечина Олега Еровинкина нашли мертвым в автомобиле в центре Москвы, об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает РИА «Новости».

«Тело найдено в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде сегодня. По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью», — сказал собеседник агентства.

Представитель «Роснефти» подтвердил агентству информацию о смерти Еровинкина, отметив, что предварительной причиной смерти называется сердечный приступ.

«Это не гибель, это естественная смерть. Олег Еровинкин ехал в машине, по предварительным данным, он скончался от сердечного приступа», — заявил «РБК» представитель компании.

В «Роснефти» 61-летний Еровинкин возглавлял отдел, отвечающий за секретные документы, их получение и пересылку, рассказал «РБК» его знакомый. «Он готовил личные декларации Игоря Сечина», — утверждает он.

Еровинкин руководил секретариатом Сечина с мая 2008 по май 2012 года, когда он работал вице-премьером. В 2012 он вместе с Сечиным перешел в «Роснефть», где исполнял обязанности руководителя аппарата Сечина в конце 2012 года.