Обновлено: добавлена информация о самоубийстве захватчика.

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в жилом доме на западе Москвы, взял в заложницы женщину и удерживает ее в квартире. Об этом официальный представитель столичного управления СК Юлия Иванова рассказала агентству «Интерфакс».

Ночью во вторник, 27 декабря, во время обысков по делу о грабеже предполагаемый подозреваемый, проживающий в квартире дома № 22/2 по улице Ельнинской, несколько раз выстрелил из ружья по полицейским и сотрудникам ГБУ «Жилищник», присутствовавших при проведении следственных мероприятий. Затем он скрылся в соседней квартире и взял в заложницы находившуюся там женщину.

Сейчас правоохранители пытаются освободить заложницу и задержать подозреваемого, личность которого уже установлена.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника полиции и захват заложников.

UPD (10:10): Мужчина, открывший стрельбу в жилом доме на западе Москвы и удерживавший женщину в заложниках, покончил жизнь самоубийством. Заложница освобождена.