Министерство обороны решило отказаться от использования самолетов Ту-154 силовыми ведомствами до выяснения причин катастрофы над Черным морем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, сейчас в эксплуатации находится ограниченное число самолетов этой марки, поэтому на воздушных перевозках приостановка полетов существенно не скажется.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Следовавший в Сирию Ту-154 пропал с радаров 25 декабря через две минуты после взлета из аэропорта Сочи. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала. Артисты должны были выступить с концертом на авиабазе Хмеймим в качестве поздравления военнослужащих с новогодними праздниками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий причин трагедии рассматриваются техническая неисправность самолета, попадание в него посторонних предметов, некачественное топливо и ошибка пилотирования. Версию о теракте на борту Ту-154 пока не исключают, но и не учитывают как основную.