Федеральной службе безопасности удалось установить очевидцев крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, одним из свидетелей катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи.

По его словам, вместо того, чтобы набрать высоту после взлета, самолет стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. При этом машина находилась в странном положении: очевидец сравнил самолет с неестественно задранным вверх носом с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Вскоре самолет задел поверхность воды хвостом — он отвалился при ударе, после чего Ту-154 рухнул в море и быстро затонул.

Рассказ пограничника подтверждает версию о падении самолета из-за ошибки пилотов. Также следствие рассматривает другие варианты развития событий — попадание в двигатель постороннего предмета, выход системы из строя из-за некачественного топлива и техническую неисправность машины. Версию о перегрузе самолета отвергли. Вероятность же теракта пока допускается, но не рассматривается в качестве основной версии.

Следовавший в Сирию Ту-154 пропал с радаров 25 декабря через две минуты после взлета из Сочи. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала. Артисты должны были выступить с концертом на авиабазе Хмеймим в качестве поздравления военнослужащих с новогодними праздниками.

Министерство обороны решило отказаться от использования самолетов Ту-154 силовыми ведомствами до выяснения причин катастрофы. Предполагается, что на это уйдет около двух недель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следов взрывчатки и повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии, на обломках самолета и телах погибших не обнаружено. В ближайшее время специалисты займутся изучением данных с бортового самописца — он не пострадал от падения.