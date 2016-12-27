Ленинский районный суд Владивостока постановил уничтожить 36 экземпляров Библии на русском языке и четыре экземпляра на английском из-за их несоответствия требованиям нового пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова. Об этом сообщает онлайн-издание «Кредо.ру».

Суд принял такое решение, так как религиозная организация «Армия спасения» выпускала литературу без соответствующей маркировки, которая с июля 2016 года является обязательной. По этой же причине суд постановил уничтожить еще более ста религиозных журналов, песенников и брошюр.

За это правонарушение «Армию спасения» оштрафовали на минимально возможную по закону сумму — 30 тысяч рублей. Сам факт отсутствия маркировки выявили при прокурорской проверке 23 ноября 2016 года.

Российские парламентарии разработали новые антитеррористические поправки после терактов над Синаем и в Париже. Документ приняли летом 2016 года.

В него включили определение международного терроризма, обновленные требования к операторам связи, интернет-компаниям и службам доставки, а также несколько новых статей Уголовного кодекса. Кроме того, поправки ограничили миссионерскую деятельность. Теперь вся религиозная литература, а также аудио- и видеоматериалы подлежат обязательной маркировке, а проповедовать можно только с разрешения зарегистрированной религиозной организации и только в определенных помещениях. За нарушение порядка миссионерской деятельности предусмотрен штраф до миллиона рублей.

В прошлый раз антитеррористическое законодательство ужесточили в начале 2014 года из-за терактов в Волгограде. Тогда власти расширили полномочия ФСБ и ввели новые правила регистрации сайтов и вывода средств из электронных платежных систем.