В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали кафе «Якитория» на 1-й Тверской-Ямской и торговый центр «Звездочка» на улице Покрышкина. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В обоих случаях посетителей вывели из-за обнаруженных в помещениях подозрительных предметов. В кафе на тот момент находились 50 человек, а в ТЦ — 600.

Специалисты экстренных служб уже выехали на места.

Сотрудники МЧС сообщили The Village, что не получали заявок по поводу подозрительного предмета в «Якитории». В «Звездочку» они выезжали, но их помощь полиции в итоге не потребовалась.