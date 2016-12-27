Модераторов «ВКонтакте» обучат выявлять «группы смерти», в которых подростков призывают к самоубийству. Об этом сообщает газета «Известия».

Для этого рабочая группа, состоящая из представителей социальной сети, экспертов-психологов и сотрудников Роспотребнадзора и Роскомнадзора, разработает специальную методичку, которая позволит оперативно выявлять проблемные материалы и сообщества, в том числе программным методом.

Вдобавок к этому будет создан «суицидальный глоссарий». С его помощью планируется разграничить пропаганду самоубийств со сведениями об обстоятельствах, которые привели к смерти человека, и «черным юмором».

По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, сейчас выявление суицидального контента затруднено из-за того, что администраторы «групп смерти» и их участники используют «тайный» язык, включающий в себя метафорические хэштеги и особый сленг. Также мониторингу мешает «замусоренность» смыслового поля фразами вроде «убей себя об стену» или «выпей яду».

15 ноября 2016 года правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, зарегистрированного в сети под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства. Помимо Московской области, следственные мероприятия велись еще в девяти регионах России — в Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству. Следствие считает, что руководство соцсети не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников. По заявлениям Роскомнадзора, сейчас все общедоступные «группы смерти» уже заблокированы.