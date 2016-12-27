Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к идее повышения возрастного ценза на покупку алкоголя.

77 % россиян выступают за повышение

минимального возраста покупателей алкоголя

с 18 лет до 21 года

По сравнению с 2015 годом доля сторонников этой идеи увеличилась на пять процентных пунктов. Чаще всего за увеличение ценза выступают люди в возрасте от 35 лет и жители городов-миллионников.

Противоположной позиции придерживаются 17 % опрошенных. По сравнению с 2015 годом показатель сократился на пять процентных пунктов. Активнее всего против повышения минимального возраста покупки алкоголя выступают представители молодежи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще 6 % респондентов, как и в 2015 годом, не смогли определиться с ответом.