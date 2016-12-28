Специалисты получили первые данные расшифровки «черных ящиков» упавшего в Черное море самолета Ту-154. Данные с параметрического самописца, а также запись разговоров пилотов указывают на то, что у лайнера возникла проблема с закрылками. Кроме того, могла иметь место ошибка в управлении самолетом в критической ситуации.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что закрылки самолете после взлета не убрались по неизвестной причине. При попытке компенсировать возникшее из-за этого пикирующее положение самолета, пилоты чрезмерно зарали его нос, чем усугубили ситуацию до критической.

Специалисты в авиацинной отрасли рассказали изданию, что непроизвольное пикирование из-за неубравшихся закрылков, сам по себе не является катастрофическим являением. Схема действий в данной ситуации отрабатывается пилотами на тренажерах.

Кроме того, в СМИ появилась расшифровка записи разговора пилотов непосредственно перед падением самолета. Ее опубликовало интернет-издание Life. В разговоре речь также идет о проблеме с закрылками.

Ранее сообщалось, что штурманов разбившегося самолета был Александр Петухов, который в 2011 году входил в состав экипажа, сумевшего посадить в аэропорту Чкаловский Ту-154 с техническими неполадками, в том числе — проблемами с закрылками. Самолет, летевший без пассажиров, позже прозвали «танцующим Ту».

Следовавший в Сирию Ту-154 разбился 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Сочи. Он упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала.