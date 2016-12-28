В Русской православной церкви не одобряют решение мирового суда во Владивостоке об уничтожении 40 экземпляров Библии для исполнения закона Яровой. Об этом завила глава юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега, пишут «Ведомости».

Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность — не террористическую или экстремистскую — организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность. Возможно, стоит говорить и о внесении поправок в закон, чтобы такая санкция, как уничтожение Библии, не применялась ксения чернега, глава юридической службы Московской патриархии

Накануне стало известно, что Ленинский районный суд Владивостока постановил уничтожить 36 экземпляров Библии на русском языке и четыре экземпляра на английском из-за их несоответствия требованиям нового пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова.

Книги издавала религиозная организация «Армия спасения», которая не сделала на них обязательную с июля 2016 года маркировкку. По той же причине суд постановил уничтожить еще более ста религиозных журналов, песенников и брошюр.