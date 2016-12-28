Эксперты Роспотребнадзора признали скрытой формой суицидального поведения субкультуру зацепинга, суть которой заключается в получении удовольствия от езды на поезде снаружи вагона. Об этом сообщает газета «Известия».

На основании этого решения Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому популярному среди подростков занятию. По словам официального представителя ведомства Вадима Ампелонского, сотрудникам службы уже удалось выявить наиболее крупные ресурсы, объединяющие зацеперов. В частности, он рассказал о блокировке 65 таких групп в социальных сетях. Мониторинг продолжается.

В самом Роспотребнадзоре отказались от комментариев насчет признания зацепинга одной из форм суицида.

Популярность зацепинга в России ежегодно растет. Так, в 2011 году в Центральном федеральном округе пострадали двое зацеперов, в 2012 году — 15, в 2013-м — 16, а в 2014-м — 27. В 2015 году число пострадавших уменьшилось до 24 человек, однако за первые 11 месяцев 2016 года погибли уже 25 зацеперов. 19 из них — несовершеннолетние. За этот же период правоохранители задержали еще 332 несовершеннолетних зацепера.