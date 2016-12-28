Центральный избирательный комитет России раскрыл данные о планирующихся затратах на стимулирование явки на выборах президента в 2018 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

11 260 000 рублей планирует потратить ЦИК

на повышение явки

на президентских выборах

Это всего 0,08 % от общего бюджета избирательной кампании, который составил 14,8 миллиарда рублей.

В частности, 2,7 миллиона рублей Центризбирком собирается потратить на изготовление макетов наглядной агитации. Еще 8,46 миллиона пойдут на выпуск видеороликов. Их начнут транслировать за три месяца до выборов — тогда ЦИК получит бесплатной эфирное время для проведения информационно-разъяснительной работы с населением.

Следующие выборы президента в России запланированы на 11 марта 2018 года. Предполагалось, что они могут пройти и досрочно уже в 2017 году, так как бюджет ЦИК на этот период в 4,6 раза больше, чем на 2018 год. Однако власти пояснили, что подготовка к выборам начинается заранее, с чем и связана такая разница в суммах.