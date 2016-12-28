Мосгордума приняла поправку, которая приравнивает встречи депутатов с избирателями в форме любого публичного мероприятия, кроме собрания, к митингам и обязует согласовывать их с органами власти. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие поправок проголосовали 30 человек, против — трое.

«Документом предлагается регулировать порядок организации и проведения таких встреч в соответствии с законом № 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“», — пояснил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов.

Он отметил, что такие меры вводятся «в целях бесперебойного движения транспорта и беспрепятственного прохода граждан и функционирования городских служб жизнеобеспечения».

Ранее сообщалось, что идея приравнять встречи депутатов с избирателями к митингам вызывает недовольство у представителей некоторых политических движений, например у коммунистов. Они заявили о готовности обжаловать поправку в Конституционном суде.