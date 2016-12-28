Министерство внутренних дел России предложило ограничить срок задержания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 48 часами. Разработанный ведомством законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Из него следует, что правоохранители больше не смогут задерживать пьяных более чем на 48 часов, так как это противоречит Конституции России. При этом в эти двое суток включается и время на вытрезвление задержанного, так как в противном случае «не будут соблюдены условия, позволяющие ему надлежащим образом, своевременно и полно уяснить мотивы административного задержания».

В конце ноября 2016 года Конституционный суд России признал часть 4 статьи 27.5 Кодекса об административных правонарушениях не соответствующей основному закону страны, так как она нарушает права граждан на свободу и личную неприкосновенность. В ней говорится, что время задержаниях лиц в состоянии алкогольного опьянения исчисляется со времени их вытрезвления.