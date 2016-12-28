В Москве начали установку бетонных блоков возле станций метро и местах массовых скоплений людей. Об этом в социальных сетях рассказали блогеры и жители города.

В частности, блоки установили у станций метро «Алексеевская», «Сокольники», «Чистые пруды», «Речной вокзал», на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Кузнецкий Мост и других. Решение об их установке было принято после наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.

После теракта в Берлине московские ярмарки ограждают бетонными блоками. pic.twitter.com/7Et1gD5OJE — Constantine (@CKonovalov) 25 December 2016

Центр перегородили бетонными блоками, теперь инвалиды точно не пройдут pic.twitter.com/0L44oteIPI — Городу нужен герой (@mossight) 27 December 2016

После событий в Берлине московские ярмарки стали ограждать бетонными блоками. Вынужденная мера.. pic.twitter.com/Mp2yDxcbIy — Башаров Дмитрий (@DmitryBasharov) 26 December 2016

Железобетонное Рождество. Как в Москве защищают рождественские ярмарки от террористовhttps://t.co/cVtozhwLV1 pic.twitter.com/z4IE3BRAds — Антон Б. (30+) (@antonb_ru) 28 December 2016

Метро Алексеевская окружили баррикадами.

Мнимая безопасность важнее удобства пешеходов pic.twitter.com/WeYHdCnmSa — Алексеевцы (@alekseevcy) 27 December 2016

Враг не пройдёт. Точнее не проедет. pic.twitter.com/gOb8p1oQJy — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) 27 December 2016

Праздник к нам приходит pic.twitter.com/0po4Ri8jSs — Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) 28 December 2016

В оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» The Village рассказали, что блоки начали устанавливать по совместному решению департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы и ГИБДД. «Это касается станций метро, пешеходных зон, мест массового скопления людей. Меры усиления безопасности были приняты после теракта в Берлине», — рассказали в оргкомитете.

The Village не смог оперативно получить комментарий департамента.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы будет блокировать грузовиками подъезды к местам массовых праздничных гуляний. Это связано с терактами в Ницце и Берлине, где при нападении использовались грузовики.

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик въехал в толпу на площади в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти Германии уже заявили, что это был теракт.

Другой теракт с участием грузовика произошел 14 июля в Ницце. Там машина на скорости въехала в людей, собравшихся на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. В результате погибли 86 человек и пострадали более 430.