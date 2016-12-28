Бетонные блоки у станций метро и на пешеходных зонах для защиты от грузовиков
В Москве начали установку бетонных блоков возле станций метро и местах массовых скоплений людей. Об этом в социальных сетях рассказали блогеры и жители города.
В частности, блоки установили у станций метро «Алексеевская», «Сокольники», «Чистые пруды», «Речной вокзал», на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Кузнецкий Мост и других. Решение об их установке было принято после наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, в том числе тяжелые.
В оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» The Village рассказали, что блоки начали устанавливать по совместному решению департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы и ГИБДД. «Это касается станций метро, пешеходных зон, мест массового скопления людей. Меры усиления безопасности были приняты после теракта в Берлине», — рассказали в оргкомитете.
The Village не смог оперативно получить комментарий департамента.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы будет блокировать грузовиками подъезды к местам массовых праздничных гуляний. Это связано с терактами в Ницце и Берлине, где при нападении использовались грузовики.
Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик въехал в толпу на площади в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти Германии уже заявили, что это был теракт.
Другой теракт с участием грузовика произошел 14 июля в Ницце. Там машина на скорости въехала в людей, собравшихся на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. В результате погибли 86 человек и пострадали более 430.
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