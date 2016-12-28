В Москве при попытке получения взятки в размере 15 миллионов рублей 26 декабря задержали помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензу и его предполагаемого сообщника, предпринимателя Рафиса Купкенова. Об этом сообщается на сайте главного управления следственного комитета по Москве.

«По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник Росприроднадзора и его знакомый вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств исполняющего обязанности руководителя департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка. В рамках разработанного плана предполагалось получить от проверяемого 15 миллионов рублей за оказание содействия в решении вопроса о положительном результате проводимой в отношении него проверки. В действительности соучастники такими полномочиями не обладали», — говорится в сообщении.

На Валензу завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» (ч. 3 статьи 30 и ч. 4 статьи 159 УК РФ). В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение.