Из общежития аграрного университета имени Тимирязева эвакуировали порядка 350 человек из-за пожара. Об этом со ссылкой на анонимный источник в экстренных службах города сообщает агентство новостей «Москва».

«Поступила информация о возгорании в общежитии по адресу: Лиственничная, дом 16, корпус 3. По предварительным данным, возгорание произошло в мусоропроводе. До приезда пожарных из общежития были эвакуированы около 350 человек», — заявил собеседник издания.

По данным открытых источников, по этому адресу находится общежитие аграрной академии имени Тимирязева.