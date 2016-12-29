Газета «Ведомости» подвела итоги премии «Персона года — 2016».

Голосование проводилось по шести номинациям как среди редакции, так и среди читателей издания. В некоторых случаях мнения совпали.

Так, частным лицом года безоговорочно признали школьницу Юлию Король, которая помогала спастись тонущим на Сямозере детям. Она же с вывихнутой ногой добралась до ближайшей деревни, чтобы вызвать подмогу. В эту же номинацию включили заявившего о пытках в сегежской колонии № 7 Ильдара Дадина и основателя «Диссернета» Андрея Ростовцева.

Политиком года и читатели, и журналисты признали избранного президента США Дональда Трампа, которому удалось обойти в голосовании даже главу России Владимира Путина. «Именно победа Трампа ознаменовала настоящий переворот и в республиканской партии, и в политической системе США, и в мировой политике в целом, после которого, как это ни пафосно звучит, мир уже никогда не будет прежним», — отмечает издание.

Бизнесменом года в обоих случаях признали владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, который подвергся уголовному преследованию по делу о терактах 2011 года. «В России бизнесмен должен уметь не только развивать бизнес, но и сберегать наработанное», — пояснили логику его включения в номинацию составители рейтинга. Также в топе значились основатель Prisma Алексей Моисеенков и Михаил Гуцериев, бизнес-структуры которого устроили скупку торговых сетей в конце 2016 года.

Еще по трем номинациям позиции читателей и редакции «Ведомостей» оказались различны.

По итогам народного голосования профессионалом года признали главу Сбербанка Германа Грефа, культурным героем — художника Ивана Айвазовского, а загадкой — австралийского ученого Крейга Райта, назвавшегося создателем биткоина.

Журналисты же отдали свои предпочтения основателю Международного консорциума журналистов-расследователей Чарльзу Льюису, директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому и отправленному под домашний арест экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.