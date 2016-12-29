Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Правопреемником Спецстроя стало министерство обороны. Ведомству переходят его федеральные государственные унитарные предприятия и ГБУ «Управление капитального строительства № 900», а также судебные обязательства агентства. Кроме того, к Минобороны должны будут присоединиться 200 сотрудников центрального аппарата Спецстроя.

Предполагается, что ликвидация агентства поспособствует «совершенствованию системы государственного управления». Ранее сообщалось, что Путин принял решение об упразднении ведомства в связи с многочисленными претензиями к срокам выполнения работ и их качеству.

Все связанные с ликвидацией Спецстроя мероприятия должны завершиться к 1 июля 2017 года.