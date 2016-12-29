Министерство здравоохранения предложило ставить всех водителей, лишавшихся прав из-за езды в пьяном виде, на учет в наркологический диспансер. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам главного нарколога ведомства Евгения Брюна, попавшиеся на пьяном вождении россияне должны постоянно подтверждать свою трезвость в клиниках, так как мер, принимаемых МВД, недостаточно — «пьяных водителей меньше не становится».

Соответствующий законопроект уже разработан и может быть принят в 2017 году. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве.

Российские водители могут лишиться прав за злостные нарушения правил: выезд на встречную полосу, пересечение двойной сплошной, оставление места ДТП или управление машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По данным МВД, за первую половину 2016 года из-за пьяных водителей произошло более 5,4 тысячи ДТП, в которых погибли 1 253 человека, а свыше 7,6 тысячи пострадали.