Власти США ввели против России новые санкции в связи с кибератаками, направленными на изменение хода президентских выборов. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства финансов.

Санкции введены против Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, Федеральной службы безопасности и трех компаний, которые, по заявлению президента США Барака Обамы, осуществляли материальное обеспечение киберопераций. К последним относится «Специальный технологический центр», «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» и ЦОР Security Esage Lab.

Под персональные санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Вдобавок к этому в Госдепартаменте США объявили 35 россиян персонами нон грата, так как их действия оказались «несовместимы с их дипломатическим статусом». По данным агентства Reuters, им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Кроме того, в США будут закрыты два принадлежащих России объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по словам Обамы, использовались россиянами в разведывательных целях.

«Эти инициативы — не весь наш ответ на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать различные действия в тех местах и в то время, когда посчитаем необходимым. О некоторых мерах не будет объявлено публично», — добавил президент США Барак Обама.

Министерство внутренней безопасности США уже опубликовало результаты расследования, которые и послужили основанием для введения санкций против России. При этом на сайте ведомства указано, что оно не ручается за полученную информацию.

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в начале 2017 года, пообещал встретиться с представителями американской разведки, чтобы изучить ситуацию более детально. В его команде считают, что введенные администрацией Обамы санкции против России — это попытка загнать политика в угол и помешать плавному переходу власти.

В Кремле принятые властями США меры посчитали «незаконными и необоснованными», а официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала принятое администрацией Обамы решение «жирной кляксой вместо элегантной точки». По ее словам, Москва объявит о контрсанкциях уже в пятницу, 30 декабря.