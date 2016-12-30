Российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве и загородный дом посольства США в Серебряном Бору в качестве ответа на новые санкции, введенные администрацией Барака Обамы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

В Госдепартаменте США заявили, что уже слышали о том, что Москва ввела соответствующие ограничения. «Но у нас нечего добавить к ранее сделанным заявлениям»,— отметил представитель ведомства в разговоре с РИА «Новости».

Официально российские власти пока не сообщали о закрытии школы и дома отдыха. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова обещала, что об ответных мерах объявят в пятницу, 30 декабря.

30 декабря американские власти ввели новые санкции против ФСБ, ГРУ и трех компаний, якобы причастных к проведению кибератак, направленных на изменение хода выборов президента США. Вдобавок к этому Вашингтон объявил о выдворении из страны 35 россиян, чьи действия пошли вразрез с их дипломатическим статусом.