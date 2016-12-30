Президент России Владимир Путин отклонил уже одобренный Госдумой и Советом Федерации законопроект о создании в стране информационной системы «Контингент учащихся». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В частности, главу страны не устроило, что в документе не указан точный перечень сведений, которые будут содержаться в системе, и не отражено, кто именно сможет иметь к ним доступ. С учетом «возникшей общественной озабоченности» Путин отправил закон на доработку «в целях защиты интересов родителей и детей».

Это первый с декабря 2012 года случай, когда президент отклонил законопроект, уже одобренный парламентом. Тогда его не устроили поправки к закону о «Сколково», так как они не устраняли имеющиеся пробелы в законодательстве и нивелировали статус действующих наукоградов.

По замыслу авторов законопроекта, система «Контингент учащихся» должна включать в себя реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию программам основного и дополнительного образования, а также сведения о количестве учащихся в них и различные документы об участниках образовательного процесса. Содержащуюся в системе информацию планировалось сделать общедоступной. Она должна появиться к 2022 году.