Следственный комитет завел уголовное дело по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317 УК РФ) после нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел ночью с 29 декабря на 30 декабря в поселении Роговское. Во время проверки документов неизвестные начали стрелять по сотрудникам остановившего их наряда вневедомственной охраны Росгвардии. Погиб один сотрудник организации, еще один получил ранение.

Нападавших задержали. У них изъяли оружие, которые они отобрали у сотрудников Росгвардии.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по городу Москве. Совместно с сотрудниками столичной полиции и Росгвардии проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.