Глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» предложил ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает», — заявил митрополит.

По его словам, в церкви озабочены употреблением мата, поскольку нецензурная лексика формирует соответствующие «взгляды и отношение к жизни у окружающих».

Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, также принимавшая участие в программе, заявила, что не понимает «той легкости, с которой даже люди образованные, интеллигентные считают возможным в каких-то случаях использовать нецензурные выражения».

Вербицкая инициировала создание Общества русской словесности, главой которого стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.