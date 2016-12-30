Министерство иностранных дел России сформулировало список ответных мер на новые санкции, введенные администрацией президента США Барака Обамы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, ведомство предложило выдворить из страны 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, планируется запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии Сергей Лавров, министр иностранных дел России

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, все эти предложения уже направлены президенту России Владимиру Путину. В ведомстве ожидают, что он рассмотрит их «в самом оперативном порядке».

30 декабря американские власти ввели новые санкции против ФСБ, ГРУ и трех компаний, якобы причастных к проведению кибератак, направленных на изменение хода выборов президента США. Вдобавок к этому Вашингтон объявил о выдворении из страны 35 россиян, чьи действия пошли вразрез с их дипломатическим статусом.