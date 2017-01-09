Вечером в воскресенье, 8 января, в Москве задержали организатора флешмоба «В метро без штанов», который проводится в разных странах с 2002 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Имя задержанного не называется. Известно лишь, что именно он администрировал страницу акции в социальной сети «ВКонтакте», скрываясь за псевдонимом Марк Веселый. Полицейские собирались вменить ему статью 20.2 административного кодекса за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка. Однако задержанный заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями. Составили ли в итоге протокол, не уточняется.

Участники встречи собирались в 15:00 на «Цветном бульваре» и планировали проехать без штанов и юбок несколько станций, стараясь вести себя при этом максимально естественно. После того как полиция задержала организатора мероприятия еще в вестибюле, остальные не решились продолжить акцию.